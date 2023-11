Asociatia Sportiva "Stefan cel Mare" Suceava organizeaza editia a VI-a a "Cupei Bucovinei" la tenis de masa, turneu A din circuitul national AmaTur, in perioada 25-26 noiembrie 2023, in sala de sport a Colegiului National "Stefan cel Mare" din municipiul Suceava.La competitie vor participa aproximativ 200 de sportivi din Romania, Moldova si Ucraina. Competitia va fi structurata pe cinci categorii distincte: Elite, Open, Avansati, Hobby si Copii. La copii vor fi doua sectiuni, U13 si U11. ... citeste toata stirea