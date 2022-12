O noua competitie de atletism dedicata copiilor va avea loc sambata, 17 decembrie a.c., in sala de atletism CSM Suceava "Ilie Matei" (in spatele stadionului "Areni" - n.red.), cu incepere de la ora 11:00. Organizatorul este Asociatia Club Sportiv "Academia de sport" Suceava, in parteneriat cu Directia Judeteana de Sport Suceava, CSM Suceava ... citeste toata stirea