Cupa Mos Craciun, din nou in actualitate

Suceava va gazdui, pe parcursul a doua weekenduri din luna decembrie, cea de-a XIV-a editie a Cupei Mos Craciun la fotbal pentru copii. Intrecerile rezervate micilor fotbalisti nascuti in anii 2013 si 2015 vor avea loc in zilele de 16, 17 si 18 decembrie, in vreme ce categoriilor de varsta 2014 si 2016 le-a fost alocat intervalul 21-23 decembrie. Competitia organizata de Asociatia Judeteana de Fotbal si ACS Dream Team Suceava se va desfasura in sala Liceului cu Program Sportiv."Asteptam cat ... citeste toata stirea