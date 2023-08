Primaria orasului Vicovu de Sus, in parteneriat cu Fundatia "Autonom", Casa de Cultura Vicovu de Sus, Clubul de Sah "Gambit" Husi, CS "Hong-Ha" Radauti si CS "Sah" Suceava, au organizat concursul de sah rapid Cupa Vicovu de Sus. Prima editie acompetitie s-a desfasurat vineri, 28 iulie 2023, in campusul Liceului Tehnologic "Ion Nistor".La acest concurs, organizat in 2 turnee, Open A si Open B, au luat startul 120 de sportivi, din 12 judete. Scopul declarat al intrecerii a fost sa popularizeze ,, ... citeste toata stirea