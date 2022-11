David Arcip, in lotul Under-13 al Romaniei

Colegiul Tehnic al Federatiei Romane de Tenis a anuntat pe 14 noiembrie componenta loturilor nationale pentru sezonul competitional 2022-2023. La nivelul lotului masculin Under-13, doi jucatori din judetul Suceava vor reprezenta Romania in competitiile internationale. Dupa evolutiile foarte bune din acest an, cand a fost in lotul Under-12, falticeneanul David Arcip, locul 2 in ierarhia nationala, cu 8.231de puncte, legitimat la Clubul sportiv Lechner Tennis School din Brasov, si jucatorul din ... citeste toata stirea