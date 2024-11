David Arcip, jucator la categoria U14, campion la Brasov Tennis Trophy U18

Dupa o vara plina de turnee europene in care falticeneanul David Arcip a urcat de mai multe ori pe podiumul Tennis Europe, a urmat, in perioada 20 - 25 octombrie, Turneul Tennis Europe din Villas, Palma de Mallorca, Spania, unde David, impreuna cu partenerul sau Bogdan Popa, legitimat la Lechner Tennis School Brasov, au reusit sa termine concursul pe locul 3 din cele 16 echipe europene participante.A fost un concurs greu, avand in vedere ca s-a desfasurat aproape de Manacor, unde se afla ... citește toată știrea