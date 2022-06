David Popovici face senzatie la Campionatele Mondiale!

Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 47 sec 58/100.Popovici (17 ani) a fost urmat in finala de francezul Maxime Grousset, 47 sec 64/100, si de canadianul Joshua Liendo Edwards, 47 sec 71/100.David Popovici reusise cel mai bun timp atat in serii (47 sec 60/100), cat si in semifinale, stabilind un nou record mondial de juniori (47 sec 13/100). De remarcat ca in semifinale a ... citeste toata stirea