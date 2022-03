Debut de an cu dreptul pentru echipa LPS Suceava

Primul meci din acest an a insemnat si prima victorie pentru echipa LPS Suceava. Elevii antrenorului Codrin Prorociuc, ajutat de Andrei Custrin, au depasit clar gruparea CSS Cluj, scor, 33-5, in partida disputata pe stadionul "Unirea", de curand.Formatia suceveana nu a lasat nicio sansa adversarei sale si se mentine pe locul secund in clasament. In etapa urmatoare, LPS Suceava va evolua pe terenul gruparii RC Sacele."Trebuie sa multumesc tuturor ... citeste toata stirea