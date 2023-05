Meciul direct va avea loc pe stadionul Areni, sambata, 13 mai, de la ora 18:00Foresta Suceava se va intalni din nou cu Bucovina Radauti in play-off-ul Seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Asa cum am mai mentionat de fiecare data, duelul dintre cele doua grupari este mai dificil decat cel cu echipe din alte judete din cauza orgoliilor locale.Asadar, chiar daca meciul nu are repercursiuni notabile asupra clasamentului, este de vazut pentru ca la lucru ... citeste toata stirea