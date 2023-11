In afara partidei de la Iacobeni, care s-a incheiat cu victoria celor de la Viitorul Liteni, la capatul unui joc in care s-au inscris nu mai putin de 10 goluri, in restul confruntarilor din etapa a XII-a a Ligii a IV-a formatiile gazda s-au impus fara probleme.In derbiul rundei, Juniorul Suceava a dispus cu 4-0 de Bradul Putna.Nu mai putin de 38 de goluri s-au marcat in ... citeste toata stirea