Disputa pentru intaietate dintre Somuzul Preutesti si Juniorul Suceava continua

La mijlocul acestei saptamani, a fost programata o etapa intermediara in campionatul Ligii a IV-a. Primele trei clasate au repurtat victorii pe linie in runda cu numarul 11, astfel ca ierarhia la varful clasamentului ramane neschimbata.Somuzul Preutesti, liderul neinvins al campionatului, s-a impus, italieneste, la Vatra Moldovitei, Juniorul Suceava a castigat clar derbiul local cu Foresta II, in vreme ce Viitorul Liteni a realizat scorul etapei impotriva celor de la ... citeste toata stirea