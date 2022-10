Doar doua puncte pentru oaspeti in runda a noua

Desi a stat in etapa a IX-a, Somuzul Preutesti isi pastreaza prima pozitie a Ligii a IV-a Inter Conti, numai ca principalele urmaritoare, Viitorul Liteni si Juniorul Suceava, s-au impus in aceasta runda, iar lupta in fruntea clasamentului a devenit mult mai stransa.Cea mai categorica victorie a etapei a fost repurtata de Bucovina Darmanesti, care a dispus cu 5-0 de Sporting Poieni Solca, prin golurile marcate de Barbir (2), Bodnariuc, Zaharie si Grigoriciuc.Intr-un alt joc al rundei, ASA ... citeste toata stirea