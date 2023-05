"Universitarii" de la CSU din Suceava, Daniel Stanciuc si Irakli Kbilashvili, s-au calificat cu reprezentativele Romaniei si, respectiv, Georgiei la Campionatul European din 2024, care se va desfasura intre 10 si 28 ianuarie in Germania.Romania s-a calificat la turneul final dupa o pauza de 28 de ani. "Tricolorii" au pierdut duminica in fata Ucrainei cu 26-31, dar au terminat grupa de calificare pe locul secund, gratie victoriei Austriei in fata Insulelor Feroe, scor 38-33. Chiar daca a prins ... citeste toata stirea