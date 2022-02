Doi suceveni in echipa Romaniei pentru meciul cu Rusia

Nationala de rugbi a Romaniei va incepe o serie de meciuri decisive pentru calificarea la Cupa Mondiala, care va avea loc in 2023, in Franta. Prima partida oficiala va avea loc sambata, 5 februarie, pe stadionul "Arcul de Triumf", unde Romania va intalni Rusia.Din cadrul lotului de 35 de jucatori pentru acest meci fac parte si doi sportivi din judetul Suceava. Este vorba de Mihai Macovei si Daniel Plai, ambii din Gura Humorului.Macovei, jucator in Franta, este deja unul dintre veteranii ... citeste toata stirea