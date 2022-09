Dolarul american isi consolideaza pozitia de lider

Aversiunea fata de risc s-a amplificat, iar euro a coborat la sfarsitul saptamanii trecute la 0,9668 dolari, minim al ultimilor 20 de ani, respectiv 0,9499 franci elvetieni.Investitorii si-au majorat, in a doua parte a zilei de vineri, plasamentele in dolari americani, franci elvetieni sau yeni japonezi, dupa ce au fost publicate date care arata ca activitatea economica din zona euro a scazut in septembrie la minimul ultimelor 20 de luni, evolutie care indica perspectiva intrarii in recesiune. ... citeste toata stirea