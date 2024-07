Dorneanca Claudia Costiuc a reconfirmat baremul pentru Campionatul Mondial U20 de la Lima

Atleta din Vatra Dornei, Claudia Costiuc, a avut o prestatie remarcabila in finala Campionatului National de seniori, desfasurata in ultimul weekend al lunii iunie la Cluj-Napoca.Pregatita de antrenorul Cristian Prasneac, Costiuc Claudia a participat in proba de 800 de metri, unde a inregistrat un timp excelent, de 2 minute, 6 secunde si 78 de sutimi. Acest rezultat i-a adus clasarea pe pozitia a patra in competitie.Mai mult decat atat, performanta atletei a fost suficienta pentru a o ... citește toată știrea