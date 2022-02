Doua medalii aduse la Suceava de sportivele de la CSM Raraul Campulung Moldovenesc

La finele saptamanii trecute, in Portugalia, la Oeiras, a avut loc Cupa Europei la cros. La aceasta competitie de prestigiu s-a calificat si echipa CSM Raraul Campulung Moldovenesc.La finele concursului, elevele antrenoarei Erzilia Tampau au avut motive de bucurie. Echipa suceveana a urcat de doua ori pe podiumul de premiere. Madalina Sarbu a obtinut argintul in proba individuala, in timp ce echipa CSM Raraul Campulung Moldovenesc a cucerit bronzul. ... citeste toata stirea