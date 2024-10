Duel de foc pentru CSU Suceava

> In etapa a VI-a, formatia suceveana va primi vizita echipei Potaissa Turda, sambata, de la ora 17:30La sfarsitul acestei saptamani, CSU Suceava va avea parte de inca un duel de foc pe propriul teren. In etapa a VI-a, sambata, de la ora 17:30, in sala "Dumitru Bernicu", va poposi una dintre cele mai in forma echipe din Liga Zimbrilor, Potaissa Turda.Daca gazdele au patru victorii din cinci partide disputate, clujenii le-au castigat pe toate cinci. Asadar, se anunta un adevarat derbi care ... citește toată știrea