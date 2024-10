Duel de traditie intre CSM Suceava si RC Gura Humorului

> In cadrul etapei a XIV-a, cele doua formatii se vor intalni duminica, 20 octombrie, de la ora 12:00, pe stadionul "Unirea"Duminica, 20 octombrie, stadionul "Unirea" din Suceava va fi gazda unui derbi suta la suta sucevean, de la ora 12:00, fata in fata aflandu-se CSM Suceava si RC Gura Humorului. Dupa multi ani, formatia oaspete este favorita certa in aceasta disputa, humorenii etaland un joc modern, in comparatie cu gazdele ... citește toată știrea