"Duelul Gigantilor"

> Cu cine intra radauteanul Alexandru Lungu in ring, intr-un meci cu reguli de kickboxingOradea Arena va gazdui, pe 6 decembrie, in premiera, marea finala a sezonului Dynamite Fighting Show, care va cuprinde confruntari dure in ring, inclusiv una cu reguli de kickboxing, intre favoritul gazdelor, Alexandru Lungu, si un adversar supranumit paradoxal "Micutu'", el fiind inalt de 2,10 m si cantarind 177 kg. Micutu' a facut pregatirea pentru acest meci la Constanta, alaturi de Alex Filip si ... citește toată știrea