Echipa CSM Suceava a "scos" capul in cadrul pregatirile noului sezon competitional

Echipa de volei masculin CSM Suceava a jucat primul meci amical in perspectiva noului sezon competitional in Liga Nationala. Dupa ani de zile in care au jucat fara "folos" la barajul de promovare, tinerii jucatori suceveni au considerat ca au ocazia unica de a evolua in primul esalon valoric.CSM Suceava a jucat un amical de sase seturi cu gruparea CSM Bacau din esalonul secund valoric. Sucevenii au folosit toti jucatorii pe care i-au avut la dispozitie si anul trecut, plus tinerii Darius Pop, ... citeste toata stirea