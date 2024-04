Echipa CSU Suceava, vicecampioana nationala!

Foto: Gabriel KissEchipa de handbal masculin juniori I CSU Suceava a trebuit sa se multumeasca cu medalia de argint dupa finala Campionatului National. Formatia pregatita de Vasile Boca, ajutat de Ion Tcaciuc, a facut un meci extrem de modest in ultimul act in care a intalnit gruparea TEC Bucuresti. Daca in semifinala cu Dinamo, sucevenii au defilat castigand cu 50-29, in finala mare ei au evoluat foarte slab in prima repriza in care au comis o sumedenie de greseli. Pe parcursul partii ... citește toată știrea