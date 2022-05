Echipa HC Bucovina a castigat, din nou, medaliile de aur la Masters World Cup!

Editia 2022 a Masters World Cup la handbal masculin s-a desfasurat in acest an in Croatia. Campioana editiei precedente, HC Bucovina, a fost prezenta din nou la competitie la categoria care a consacrat-o, 35-40 de ani si s-a descurcat admirabil. Adica a devenit din nou campioana!In acest an, HC Bucovina a avut o componenta de exceptie care a adunat la un loc o sumedenie de jucatori crescuti la Liceul cu Program Sportiv din Suceava, jucatori raspanditi prin toata Europa. Aceasta a fost cea mai ... citeste toata stirea