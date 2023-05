Echipa de rugbi U18 a Liceului cu Program Sportiv Suceava a castigat, la finele saptamanii trecute, partida jucata in deplasare, la Brasov, cu RC Cristian Sacele Brasov, cu scorul de 33-15, adjudecandu-si matematic cu aceasta ocazie si prezenta in semifinalele campionatului national.Tinerii jucatori antrenati de Codrin Prorociuc si Mihai Coca au facut un joc bun, insa vestile nu sunt bune pana la capat. LPS Suceava va trebui sa joace semifinala in deplasare, ratand locul al doilea in sezonul ... citeste toata stirea