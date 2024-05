Echipa LPS Suceava, campioana a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar la nivel de liceu - handbalLiceul cu Program Sportiv Suceava si Inspectoratul Scolar Judetean Suceava au organizat, in perioada 17-19 mai, etapa finala a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar la handbal masculin, faza pe liceu. Competitia s-a desfasurat in sala "Dumitru Bernicu" si a reunit la start opt echipe.LPS Suceava si-a aparat titlul de campioana nationala la aceasta categorie, dupa ce a invins, in finala mare, ... citește toată știrea