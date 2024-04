Echipa LPS Suceava continua seria succeselor

Formatia CSU Suceava continua sa ocupe primul loc in Grupa Valoare 3 a Campionatului National de Juniori 2. In etapa a 4-a, echipa antrenata de Ioan Tcaciuc a invins CS Axiopolis Cernavoda cu 51-23 (28-9), intr-un meci disputat, la finele saptamanii trecute, in sala de sport a Scolii Gimnaziale "Ion Creanga" din Suceava.CSU Suceava: Adrian Mircea, Alessio Halandut, Alexandru Haluca - Ianis ... citește toată știrea