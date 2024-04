Echipa LPS Suceava joaca semifinala Campionatului National la Constanta

Echipa de rugbi juniori I a Liceului cu Program Sportiv (LPS) Suceava va juca, la finele acestei saptamani, un meci deosebit de important, semifinala campionatului national.Sucevenii si humorenii (in lot sunt si juniori formati la Gura Humorului si care apartin clubului din Gura Humorului) vor evolua in deplasare, la Constanta, in meciul care va decide echipa ce va juca finala mare a campionatului, unde foarte probabil adversarul va fi Rapid Bucuresti.Antrenorul Codrin Prorociuc si-a dorit ... citește toată știrea