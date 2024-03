Echipa LPS Suceava, la momentul derbiului cu Rapid Bucuresti

Echipa de rugbi U20 a Liceului cu Program Sportiv (LPS) Suceava va avea parte, la finele acestei saptamani, de un meci foarte important in cadrul campionatului national de juniori I, cea mai importanta competitie juvenila a rugbiului romanesc.Dupa trei victorii consecutive in acest an (in deplasare, la Dinamo, acasa, cu LPS Constanta si din nou in deplasare cu Poli Iasi) elevii antrenati de Codrin Prorociuc si Mihai Coca intalnesc duminica, de la ora 11:00, la baza "Unirea", liderul Rapid ... citește toată știrea