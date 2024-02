Echipa LPS Suceava, la un pas de calificarea la Turneul Final

Echipa de volei U19, condusa de pe margine de profesorul Bogdan Macsim, a castigat in deplasarea de la Stei, scor 3-2, contra echipei locale CSS Avram Iancu. Meciul s-a disputat la finele saptamanii trecute si a contat pentru etapa a IV-a, a Campionatului National U19.LPS Suceava ocupa primul loc in Seria A, Faza Elita, a Campionatului National de volei sub 19 ani. Echipa antrenata ... citește toată știrea