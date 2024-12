Echipa LPS Suceava, lidera in clasament dupa doua turnee

Echipa de volei masculin juniori III a LPS Suceava ocupa primul loc in Seria A dupa disputarea primelor doua turnee din actualul sezon.Echipa antrenata de Tudor Orasanu si-a trecut in cont alte trei victorii in turneul de pe teren propriu, in care a invins, in minimum de seturi, formatiile CSM Ploiesti (25-17, 25-6 si 25-3), CSS Botosani (25-23, 25-14 si 25-14) si CSS Buzau (25-4, 25-3 si 25-14).LPS Suceava ... citește toată știrea