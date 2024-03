Echipa LPS Suceava s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei

Echipa U17 a Liceului cu Program Sportiv Suceava antrenata de profesor-antrenor Andrei Itco a evoluat, in deplasare, la Bacau, in primul joc din acest an din competitia Cupa Romaniei U17.Meciul FC Bacau - LPS Suceava s-a terminat la egalitate (1-1), dar sucevenii au castigat cu 3-4 dupa penaltiuri."Am reusit sa castigam in primul joc de anul acesta, dupa ce am fost egalati in ... citește toată știrea