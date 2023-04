Liceul cu Program Sportiv Suceava, in colaborare cu Asociatia Judeteana de Handbal Suceava, a organizat, la sfarsitul saptamanii trecute, unul dintre turneele semifinale ale Campionatului National de handbal feminin - junioare IV. Intre cele opt formatii calificate s-a aflat si echipa LPS Suceava, care a fost repartizata in Grupa B, alaturi de ACS Odorhei, ACS Targu Mures si LPS Vaslui. Din Grupa A au facut parte ACS OK Sport Onesti, Sporting Ghimbav, CSO Buhusi si ACS Transilvania Brasov. ... citeste toata stirea