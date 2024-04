Echipa LPS Suceava s-a calificat la turneul final

Echipa de handbal feminin a Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregatita de profesorii antrenori Florin Ciubotariu si Iulian Dugan, a castigat faza zonala a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar, dupa ce s-a impus in finala disputata pe teren propriu, cu scorul de 21-9 (10-6), in fata reprezentantei judetului Iasi.Sportivele sucevene au ajuns in ultimul act al turneului zonal dupa doua ... citește toată știrea