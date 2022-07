Echipa LPS Suceava s-a oprit in semifinalele Campionatului National

LPS Suceava s-a oprit in semifinalele fazei nationale a Campionatului Judetean U17, dupa ce a pierdut pe terenul Metalul din Buzau, in fata gruparii Juniorul Bucuresti, cu scorul de 2-3.Ambele goluri ale echipei antrenate de Andrei Itco au fost marcate de Robert Cucos."Chiar daca am pierdut meciul din semifinala, suntem bucurosi ca am ajuns intre primele patru echipe din Romania la acest nivel. Multumim tuturor pentru sustinere. Suntem mandri ca am reusit o performanta deosebita pentru ... citeste toata stirea