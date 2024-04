Echipa LPS Suceava va juca pe teren propriu in optimile Campionatului National

Echipa LPS Suceava s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului National de fotbal pentru juniori sub 17 ani. In primul meci al acestei faze a competitiei, formatia pregatita de Andrei Itco va intalni, duminica, 28 aprilie, de la ora 14:00, pe stadionul sintetic de la LPS, gruparea Gloria Bistrita.Lotul echipei LPS Suceava este alcatuit din jucatorii: Paunel Apetrei, Albert Bodnariuc, Sebastian Burlacu, Alexandru Anton, Sebastian Nisioi, Stefan Recolciuc, Vlad Rosca, florin Scutariu, ... citește toată știrea