Echipa LPS Suceava va lupta pentru accederea in finala Campionatului National cu formatia Soimii Bucuresti

> Meciul va avea loc duminica, 1 mai, la BucurestiEchipa LPS Suceava s-a calificat in semifinalele Campionatului National de rugbi juniori U17, dupa ce s-a impus in barajul disputat pe terenul Unirea, in fata celor de la Cleopatra Constanta, cu scorul de 27-19.Echipa antrenata de Codrin Prorociuc a reusit sa marcheze patru eseuri prin Hostiuc (doua), Alexandriuc si Bilauca, restul punctelor fiind aduse din doua transformari si o lovitura de pedeapsa de D. Balan si Godroman.Gruparea ... citeste toata stirea