Echipa "Mihu Acoperisuri" a castigat si editia din acest an a Cupei "Activ Tisauti"

Trofeul celei de-a VII-a editii a Cupei "Activ Tisauti" la minifotbal a ajuns, din nou, in vitrina celor de la "Mihu Acoperisuri".Echipa condusa de Mihai Diaconita a castigat pentru a doua oara la rand competitia, dupa ce s-a impus in ambele meciuri disputate in triunghiularul final, 2-1 cu Bucovina Vicov si 1-0 cu Foresta Falticeni."Mihu Acoperisuri" a mizat la turneul gazduit de Centrul de Agrement Sportiv Tisauti pe urmatorul lot de jucatori: Simon Halip - Andrei Duman, Mihu Diaconita, ... citeste toata stirea