Echipa Romaniei a castigat, in premiera, Cupa Mondiala de minifotbal, sambata seara, in emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite), dupa o victorie dramatica in finala cu Kazahstanul, cu scorul de 12-11, la loviturile de departajare.Kazahii au condus cu 2-0 in timpul regulamentar, prin autogolul lui Mircea Ungur (24) si golul lui Avel Tarjanov (37), dar tricolorii au egalat in finalul timpului regulamentar, gratie reusitelor lui Marius Balogh (49, 50).In prelungiri nu s-a marcat, astfel ... citeste toata stirea