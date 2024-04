Echipa Romaniei a incheiat turneul cu o victorie

Selectionata de volei masculin a Romaniei a obtinut si ea prima victorie in turneul de calificare EURO Under-20, de la Talinn. Romania a participat cu reprezentativa sub 18 ani, calificata la categoria ei de varsta la Campionatul European. Micii "tricolori" au cedat cu Estonia 0-3, cu Ucraina 0-3, dar au invins nationala Tarilor de Jos in ultimul meci, 3-2.Echipa antrenata de Razvan Parpala, Bogdan Nicolae si Adrian Butuc a condus cu 2-1 ... citește toată știrea