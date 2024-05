Echipa Romaniei, cu sase suceveni in lot, s-a clasat pe locul secund la Jocurile Mediteraneene

Nationala de juniori a Romaniei, cu sase jucatori de la CSU Suceava in lot, s-a clasat pe locul al II-lea la cea de-a 20-a editie a Jocurilor Mediteraneene. In finala competitiei de la Ankara, selectionata condusa de universitarul sucevean Vasile Boca a cedat in fata Croatiei cu 26-35 (6-14, 9-11, 11-10).Romania: Razvan Ripa, Denis-Andrei Stefan - Razvan Buzu (5 goluri), Codrin Dascalu 4, Florin Alexandru Puscas-Ilisei 3, Alexandru Cosmin Dumitru 3, Andrei Rata 3, Emanuel Serban 2, Filip ... citește toată știrea