Echipa Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava, pentru a saptea oara campioana nationala universitara

Echipa de handbal masculin a Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava a devenit pentru a saptea oara campioana nationala universitara. Formatia antrenata de Bogdan Soldanescu si Razvan Gavriloaia s-a impus autoritar in competitia care s-a incheiat, la finele saptamanii trecute, la Suceava.Urmatoarele locuri in clasament au fost ocupate, in ordine, de Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti - Centrul Universitar Pitesti, Universitatea "Dunarea de Jos" Galati,