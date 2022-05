Echipa USV Suceava a castigat un nou titlul universitar de campioana nationala

Echipa Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava a cucerit un nou titlu universitar de campioana nationala la handbal masculin.Echipa condusa de Petru Ghervan, Bogdan Soldanescu si Iulian Andrei si-a adjudecat trofeul, dupa ce s-a impus, la finele saptamanii trecute, in sala "Dumitru Bernicu", in finala competitiei, in fata reprezentantei Universitatii "Vasile Alecsandri" din Bacau, cu scorul de 36-23 (16-13).Handbalistii de la USV au ajuns in finala dupa ce au castigat grupa din care au ... citeste toata stirea