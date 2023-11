Echipele de volei sub 19 si sub 17 ani ale Liceului cu Program Sportiv Suceava au punctaj maxim in meciurile disputate pana acum in sezonul regulat. In etapa din weekend, jucatorii antrenati de Bogdan Macsim au castigat pe terenul Arcadei Galati.In Campionatul National U19, LPS Suceava a castigat pe terenul Arcadei Galati cu 0-3, pe seturi 16-25, 19-25 si 19-25.LPS Suceava U19: Robert Marian, Stefan Prodan, Tudor Istrate, Alexandru Popescu, Eduard Cudlici, Ilie Daniliuc, Iustin Lungu, Ioan ... citeste toata stirea