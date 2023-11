LPS Suceava a debutat cu o victorie in play-off-ul Campionatului National U17, dupa ce a castigat, la Bucecea, in fata celor de la FC Botosani cu scorul de 2-0. Golurile formatiei pregatite de Andrei Itco au fost marcate de Vlad Rosca si Sebastian Nisioi.Clasata pe primul loc in play-off-ul Seriei 1 din Campionatul National U17, LPS Suceava va primi vizita echipei CSM Bacau, sambata, de la ora 14:00, pe terenul sintetic al Liceului cu Program Sportiv Suceava. ... citeste toata stirea