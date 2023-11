Voleibalistii de la LPS Suceava au castigat cele doua meciuri disputate cu CNMV Ploiesti in Campionatele Nationale pentru Juniori sub 17 si sub 19 ani. In urma acestor victorii, jucatorii antrenati de Bogdan Macsim au ramas lideri, cu punctaj maxim, in ambele competitii.Primul meci dintre cele doua cluburi s-a desfasurat la categoria de varsta sub 17 ani. Prahovenii si-au adjudecat primul set, scor 17-25. Gazdele au pastrat insa toate ... citeste toata stirea