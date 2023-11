Primele patru clasate, Soimii Gura Humorului, Juniorul Salcea, Bradul Putna si Juniorul Suceava au reusit sa se impuna in etapa a XI-a a Ligii IV-a, astfel ca situatia la varful clasamentului a ramas neschimbata.A fost o runda in care cinci din cele sase partide disputate s-au incheiat cu victorii pentru formatiile vizitatoare.Rezultate inregistrate in etapa ... citeste toata stirea