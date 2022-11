Echipele sucevene domina clar inceputul de sezon competitional

Handbalul juvenil sucevean se afla din nou intr-o perioada de gratie. Daca in sezonul precedent, echipele CSU din Suceava au jucat finala mare la toate cele trei categorii de varsta, juniori I, II si III, si in acest an se pare ca ele au prima sansa sa ajunga in top dupa cum s-a desfasurat debutul de campionat. Singura diferenta este faptul ca la juniori III, in loc de CSU din Suceava, pe primul loc al clasamentului Seriei A se afla LPS Suceava.Juniorii I de la CSU din Suceava domina Seria I ... citeste toata stirea