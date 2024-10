Echipele sucevene, in forma maxima

Echipele de fotbal ale LPS Suceava au obtinut patru victorii din patru in ultima etapa a competitiilor nationale pentru juniori.Grupa lui Andrei Itco a ramas pe primul loc in Campionatul U19, dupa 6-0 cu LPS Roman, grupa lui Ovidiu Murariu a urcat pe podiumul seriei in Campionatul U17, dupa 1-0, tot cu LPS Roman, in vreme ce echipele din grupele U16 si U15, pregatite de Razvan Bigu si Ovidiu Bosancu, au iesit invingatoare din dubla cu ACS Kids Tampa Brasov.Juniorul Suceava a reusit si ea ... citește toată știrea