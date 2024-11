Echipele sucevene s-au descurcat excelent si in conditii de iarna

Grupele de la LPS Suceava au marcat nu mai putin de 38 de goluri in cele doua meciuri disputate pe stadionul Areni, in fata celor de la Didi Iasi, in etapa a XIV-a a Campionatului National pentru Juniori Republicani, la finele saptamanii trecute.S-a terminat 27-0 la Under-19 si 11-1 la Under-17, cu Denis Turcanu (6 goluri) si Mario Bai (6 goluri), respectiv Fabio Bai (7 goluri) in postura de principali marcatori.Juniorul Suceava a castigat dubla cu LPS Vaslui, din cadrul etapei a XIV-a a ... citește toată știrea