Editia a V-a a campionatului de fotbal pentru copii, in Protopopiatul Falticeni

Marti, 31 mai 2022, Sala Sporturilor din Braiesti a gazduit editia a cincea a campionatului de fotbal adresat tinerilor cu varsta intre 16 si 21 de ani, in parohiile din Protopopiatul Falticeni. Cupa competitiei, intitulata "Cupa Prieteniei", a adunat 8 echipe din tot atatea parohii, fiecare formatie fiind compusa din sase tineri, plus doua rezerve. Activitatea s-a desfasurat in preajma Zilei Internationale a Copiilor, 1 iunie, urmand traditia celorlalti ani, in care au fost organizate diferite ... citeste toata stirea